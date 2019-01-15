Hande Erçel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları en sık merak edilen sorulardan biri oldu. Bunun sebebi ise, başrolünü oynadığı Halka dizisi bu akşam ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında yer alacak. Erçel, Halka dizisinde Müjde Akay karakterini canlandırıyor. Geçtiğimiz gün annesi Aylin Erçel'i kaybeden Hande Erçel hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

HANDE ERÇEL KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hande Erçel (d. 24 Kasım 1993, Bandırma),Türk oyuncu ve model.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir.[1] 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.

Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i geçtiğimiz hafta kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.