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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz gün eşi Caner Yıldırım ile Nişantaşı'ndaydı. Alışveriş turuna çıkan Erçel ile Yıldırım, işlerini bitirdikten sonra araçlarını beklerken objektiflere yansıdı.

Çift, bir süre sonra yorulup, kenardaki taşa oturdu. Erçel, trafikte kalan otomobillerini beklerken eşiyle telefonundan bir şeyler izleyerek vakit geçirdi.