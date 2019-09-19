Habertürk'ten Akif Yaman'ın özel haberine göre; Erçel, "Çekimden geliyorum arkadaşımı bırakacağız. Bu yaz hiç tatil yapamadım. " dedi.

Öte yandan, teyze olacağı için heyecanlı olan güzel oyuncu, son olarak sevgilisi Murat Dalkılıç'la ilişkisinin iyi gittiğini herşeyin yolunda olduğunu söyledi.