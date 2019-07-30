Hande Erçel: Hayatın hem başında hem de sonunda gibi hissediyorum - Magazin haberleri 2019

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Annesinin vefatı sonrası zor günler geçiren Hande Erçel, InStyle dergisinin ağustos ayı sayısına konuştu.

Erçel; “Hayatın hem başında hem de sonunda gibi hissediyorum. Yavaşlayıp daha çok düşündüğüm bir zamandayım. Sorularımın cevapları için acele etmiyorum.” dedi.