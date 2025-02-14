Hande Erçel'den, Hakan Sabancı'ya: İyi ki doğdun sevgilim

Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisinin 34'üncü yaş gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

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Sabancı ile birlikte çekilen fotoğraflarını art arda paylaşan ünlü oyuncu, mesajında duygularını şu sözlerle dile getirdi; "İyi ki doğdun sevgilim. Her yaşında daha da artarak"