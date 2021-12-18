2015 yılında yayınlanan 'Güneşin Kızları' adlı dizide rol almalarının ardından sıkı dost olan Erçel ve Özberk'e, "Bunun bir formülü var mı?" sorusu yöneltildi.

Burcu Özberk, "İyi insan olmak." derken ikili, 2021 yılının kendileri için şanslı ama ülke için şanssız bir yıl olduğunu dile getirdi.