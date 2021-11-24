Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gün Beşiktaş'taki bir serginin açılışında boy gösterdi. Basın mensupları ile sohbet eden Erçel, "Benim için çok anlamlı bir gece. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyorum. Ve ben de çizim yapıyorum. Bu tarz işlere çok eğilimim var. O yüzden burada olmak benim için çok anlamlı." dedi.