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Hande Doğandemir'in yüzüne ne oldu? - Magazin haberleri

Hande Doğandemir'in yüzüne ne oldu?

Hande Doğandemir, objektif karşısına geçti. Son halini Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, değişimiyle şaşırttı

28.07.2022 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "Güneşi Beklerken", "Hayatımın Aşkı" ve "Her şey Aşktan" gibi birçok projede rol alan Hande Doğandemir (36), yeni fotoğraflarını paylaştı. Bir hayli zayıfladığı görülen Doğandemir'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

  • Bazı takipçileri oyuncuya övgüler yağdırırken, bazıları ise, "Doğal halin daha güzeldi." ve, "Bu kim? Hande nerede?" şeklinde yorumlarda bulundu.

  • Kimi sosyal medya kullanıcıları ise Hande Doğandemir'in kullandığı filtreler sebebiyle farklı göründüğünü savundu. Doğandemir ise konuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı.

  • "BİRAZ KORKUTUCU"

    Öte yandan daha önce hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, "Metaverse gibi teknolojik gelişmeler sana ne hissettiriyor?" sorusunu yanıtlamıştı.

    Doğandemir, "Anlamaya çalışıyorum açıkçası. Henüz tam olarak algılayamadığım bir dünya var orada. Biraz korkutucu geliyor. Yakında gözümüzde bir gözlükle koltuğumuzdan kalkmadan yaşayacağız gibi..." şeklinde konuşmuştu.

  • "KİLO ALDIYSAN LİNÇ EDİLİYORSUN!"

    Bir dönem kilo aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü isim, "güzellik" ve "beden algısı" hakkında şunları söylemişti:

    Sırf üzerinden kazanç elde etmek için dayatılan tüm algı yöntemlerini çok zalimce buluyorum. Zayıf ve güzel olmanın 'değerli' olmakla eş tutulduğu bir düzende yaşamak beni çok incitiyor. Mesela bir oyuncu olarak yeterince zayıf ve güzel değilsen, ne yeteneğinin ne yaptığın işlerin bir kıymeti oluyor. Bunu çok acımasız buluyorum. Kilo aldıysan ya da çok zayıfsan, saçlarında beyazların varsa veya cildin yeterince pürüzsüz değilse linç ediliyorsun.

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