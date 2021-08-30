Hande'nin alışveriş tarzı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz yıl iş insanı Erdinç Acar ile boşanan sosyetik güzel Hande Demir, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Şık tarzı ile dikkat çeken Demir, mağazaları gezerek, alışveriş yaptı. Hande Demir, eksiklerini tamamlamasının ardından evinin yolunu tuttu.