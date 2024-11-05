Hande Baladın, Simge Aköz ve Naz Aydemir Akyol, Yalın konserinde

Harbiye'de sevenleriyle buluşan Yalın'ı seyretmeye gidenler arasında voleybolcu Hande Baladın, Simge Aköz ve Naz Aydemir Akyol da vardı. Voleybolcular, Yalın şarkılarıyla bir hayli eğlendi.

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"ŞAMPİYONLARIMIZ NE MUTLU ETTİNİZ BENİ"

Yalın; Hande Baladın, Simge Aköz ve Naz Aydemir Akyol'un fotoğrafını; "Canlarım, gururumuz, şampiyonlarımız ne mutlu ettiniz beni" notuyla yayımladı.