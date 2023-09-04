Hande Baladın'dan şampiyonluk paylaşımı! Başarılı sporcuya beğeni yağdı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyon oldu. Galibiyet sonrası Hande Baladın sosyal medya hesabından altın madalyayla pozunu yayınladı. Yetenekli voleybolcuya sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.
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Filenin Sultanları dün akşam voleybol tarihinde bir ilke imza attı. Sırbistan ile karşı karşıya geldikleri final maçında 3-2 galip gelerek 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın kazananı oldu. Takımın gözde isimlerinden Hande Baladın, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından altın madalyayla pozunu yayınladı.
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Hande Baladın, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi servis karşılayan smaçörlerinden oldu. Başarılı sporcu gelen 156 topta yüzde 35.9 iyi manşet ve yüzde 26.9 verimlilik elde etti. Baladın toplamda 25 sette yer aldı.
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Hande Baladın'ın "Çok istedik seniiiiii!!! Yılların emeğiiii!!! ŞAMPİYONUUUUZZZ!!!" notuyla yayınladığı gönderisine sevenlerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı geldi.
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Yetenekli sporcu Hande Baladın'ın 977 bin takipçili Instagram hesabından yayınladığı galibiyet pozu dakikalar içerisinde 114 binin üzerinde beğeni ve 1450'nin üzerinde övgü dolu yorum aldı.
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İşte Hande Baladın'ın son paylaşımı...
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