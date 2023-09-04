Hande Baladın'dan şampiyonluk paylaşımı! Başarılı sporcuya beğeni yağdı!

Hande Baladın, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi servis karşılayan smaçörlerinden oldu. Başarılı sporcu gelen 156 topta yüzde 35.9 iyi manşet ve yüzde 26.9 verimlilik elde etti. Baladın toplamda 25 sette yer aldı.