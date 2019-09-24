2. Sayfa programının haberine göre; Oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey'den geçtiğimiz yıl boşanan Hande Ataizi geçtiğimiz günlerde Dinç Aydoğdu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Muhabirlerin sevgilisiyle ilgili soruları üzerine; "Fıstık gibiyim, evlilik neden olmasın? Ben zaten evine, düzenime düşkün bir insanım. Dinç de öyle olabilir yani o yüzden" dedi.