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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Hande Ataizi, sevgilisi Erdinç Aydoğdu ile önceki akşam müdavimi olduğu Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Aydoğdu'nun sarışın kız kardeşini gezdirmeye çıkan çift, ayaküstü sorulara yanıt verdi.

"EVET, KABUL ETTİM"

Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan Ataizi'ye habercilerin, "Evlilik teklifini kabul ettiniz. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Evet kabul ettim. Önemli olan oğlum Leon'un mutluluğu, kendisi de oradaydı o gün. Tarih henüz belli değil, olursa haber veririz" diyerek gezmeye kaldıkları yerden devam ettiler.