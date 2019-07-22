* Oğlum babasıyla seyahate gidiyor. Birbirimize hediyeler veriyoruz. Kimsenin mal mülk talebi de olmadı.



* Çok doğru bir insan çocuk yaptığımı düşünüyorum. Biz yapamadık ama iyi bir baba adayı seçmişim.



* Bazı şeyler olmayınca olmuyor. Evlilik sözleşmesini imzalamıştım zaten. Bizim tarafımızdan teklif edilmişti. Bütün dünyada yapılan bir şey. Evlilik sözleşmesini çok doğru buluyorum. (Fethi Pekin ile bir gün süren evliliği)



* Bir kez daha evlenebilirim.