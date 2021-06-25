Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu Hande Ataizi, soluğu iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile birlikte Bodrum'da almıştı. Türkbükü'nde ailesiyle birlikte vakit geçiren Ataizi, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Hande Ataizi, podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner'ın yeşil elbisesi ile verdiği pozu Instagram'dan kendisiymiş gibi yayınladı. Alay konusu olan oyuncuya kullanıcılar, "Bu sen değilsin" şeklinde yorumlar yaptı.
"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"
Takipçilerinin diline düşen Hande Ataizi, ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. 47 yaşındaki Ataizi, "Çok akıllı arkadaşlara bir açıklama yapayım dedim. Tabii ki fotoğraftaki kişinin kim olduğunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ardından oyuncu, "Bence Kendall da beni paylaşmalı" şeklinde konuştu.
"EVLİLİK İKİNCİ PLANDA KALDI" DEMİŞTİ
Öte yandan daha önce yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, konu ile ilgili konuşmuştu.
Evliliğin kendileri için ikinci planda olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Dinç, Leon ve ben zaten bir aile olduk. O yüzden evlilik biraz ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, her şey bittikten sonra olacak. Yazın da Bodrum'da gidip, biraz tatil yaparız" demişti.
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