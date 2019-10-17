Tek başına alışverişe çıkan sosyetik isim bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş sonrasında yakın dostları ile bir araya gelip yorgunluk kahvesi içen Hande Acar'ın keyfi ise bir hayli yerindeydi.

Ayrıca Hande Acar şık giyim tarzının yanı sıra taktığı gözlük ile de dikkatleri üzerine çekti.