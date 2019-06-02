Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Erdinç-Hande Acar çifti, havalimanına çocuklarıyla birlikte geldi. Tatil için Miami’yi tercih eden çift, yanlarında bir minibüs dolusu valiz getirdi.

ÖNCE KUTLAMA SONRA SAHNE

Süperstar Ajda Pekkan, önceki gün İstanbul Havalimanı İç Hatlar CİP Terminali’nden Antalya’ya uçtu. Ablası Semiramis Pekkan'ın eşi Gulu Lalvani’nin doğum gününü kutlamak için gittiğini belirten Ajda Pekkan, “Eniştemin doğum günü var. Onu kutlamaya gidiyorum. Ertesi gün konser vermek için Bodrum’a geçeceğim.” dedi.

Yaz boyunca sahne programı olduğunu söyleyen Pekkan, tatile fırsat bulamadığını söyledi. Pekkan, son olarak yeni şarkısını bitirdiğini ve yakında çıkacağını ifade etti.

AYRILIK POZU

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Roberto Soldado, Türkiye’den ayrıldı. Eşi Rocio Millan ve çocukları ile objektiflere ayrılık pozu veren Soldado, yanında 9 büyük valiz götürdü.

Tatil için İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen isimler arasında Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Ünal Aysan, şarkıcı Cemre Kemer, sosyetik isim Edvina Sponza ve Fatoş-Ertuğrul Hataylı çifti vardı.