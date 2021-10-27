Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 11´inci haftasında cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde gerçekleşen bugünkü antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçında kazandıkları 3 puanın çok şey ifade ettiğini belirterek, "Haftalardır bazen iyi oynayıp da kazanamadığımız, gördüğümüz kartlar sonucunda eksik kalarak kaybettiğimiz maçlar oldu. Kasımpaşa maçında son saniyede golün gelmesi, oyuncularımıza ve bizlere vazgeçmediğimiz de her şeyin değişebileceğini gösterdi. Bundan sonraki bütün maçlarda sonuna kadar şansımızı zorlamamız gerektiğini gördük. Oyuncularımızdan şu ana kadar hep bunu istemiştik ve sonunda bunun karşılığını görmeleri, söylediğimiz şeylerin doğruluğu açısından önemliydi. Haftalardır sürekli bir puanla alt sıralarda kendimizi görmekten bizde, taraftarlarımızda sıkılmıştı. Mücadele ettiğimizde sonuç alabildiğimizi gördük. İnşallah ilerleyen haftalarda bunun tekrarlarını getiririz" diye konuştu.
`TRABZONSPOR MÜCADELESİNE HAZIRLANIYORUZ´
Trabzonspor´un kaybetmeden, istikrarlı bir şekilde başarısını devam ettirdiğini söyleyen Hamzaoğlu, "İyi bir grafiği var ama futbol her şeyi açık bir oyun, o yüzden bizde cuma akşamı gidip Trabzon deplasmanında iyi bir mücadele ve sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Bizim için önemli, aldığımız bu 3 puanı pekiştirmek açısından Trabzonspor´dan alacağımız puanlar önemli olacak. Bu mücadeleye hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
`SAKAT BİR OYUNCUMUZ YOK´
Takımda Mendes´in dışında Gökhan´ın da antrenmanlara kısmi olarak başladığını aktaran Hamzaoğlu, "Sakat bir oyuncumuz yok, bu bizim için sevindirici. Herkes yüzde 100 değil ama bütün oyuncularımız, ufak tefek sakatlıklarına, sıkıntılarına rağmen antrenmana çıkma arzusunda. Bu bizi mutlu ediyor, olaya dahil olma istekleri benim için önemli" şeklinde konuştu.
`REMY, KENDİ ATMASI GEREKEN POZİSYONU KAÇIRDIĞI İÇİN ÜZGÜN´
Kasımpaşa maçında Rizespor´un attığı 2´nci gole, Remy´in sevinmediği yönünde taraftardan gelen eleştirilerin sorulduğu Hamza Hamzaoğlu, "Remy´le konuştuk, kendi atması gereken bir pozisyonu kaçırdığı için çok üzgündü. O golde de, gol vuruşunu çok iyi yaptı ama Selim çok iyi takip etti ve tamamladı. Remy daha iyi vuramadığı için üzgün yoksa iyi bir karakter, takım oyuncusu. Sadece kendisi atamadığı için üzgündü, onun dışında ne takımla ne de bizimle hiçbir sorununun olmadığını söyledi. Kazandığımız için o da bizim gibi mutlu oldu" yanıtını verdi.
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