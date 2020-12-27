Hamzaoğlu'ndan maç sonu sitem

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bugün kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirterek, "İyi de başladık, rakip sahada oynadık, yüklendik ilk yarıda ama golü bulamadık ve ilk yarının sonunda da Erzurumspor 1 gol buldu ve direnci ikiye katladı. Bizim de tabi ikinci yarıda işimiz daha da zorlaştı golden sonra ama ona rağmen beraberliği yakaladık, sonra yine çok çabuk 2'nci golü yedik. Erzurumspor'u bir kere tebrik ediyorum galibiyetlerinden dolayı. Haklı bir galibiyet aldılar. Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Zaman zaman bu tür maçlar yaşayacağız. Lig tarihinde bunlar hep yaşanıyor. Dolayısıyla biz de bugün iyi bir rakibe karşı oynadık ve onlar da iyi bir sonuç aldılar burada. Şimdi Ankaragücü maçı var ona hazırlanacağız ama beni asıl düşündüren kaç haftadır yenilmiyoruz" dedi.
"DOST GİBİ GÖRÜNEN DOSTLARIMIZ VAR"
Hamzaoğlu, maçın bitiş düdüğüyle protokol tribününden gelen eleştiriye yanıt vererek, "Zaten demek ki bugünü bekleyenler varmış yukarıda. Çok enteresan, akredite olanlar ya yönetici, ya da yönetici yakını bilemiyorum artık ama kulübe yakın kişiler. Bunlar yukarıda olduğu sürece bizim zaten başka düşman, başka rakip aramamıza gerek yok. Böyle dostlarımız varsa ne mutlu bize, sevinmeliyiz bunun için. Tabii federasyon, Beinsports ile işlerini çözemiyor, kulüpler federasyon ile işlerini çözemiyor, mali sıkıntılar, pandemi şu, bu hepsinin farkındayız, hepimiz de bundan nasibimizi alacağız ve alıyoruz ama bu çocuklar aylardır burada bu kulüp için mücadele veriyorlar, her şeye göğüs geriyorlar ve 1 gün de antrenmanı aksatmadılar bugüne kadar. Her antrenmana da ciddi çalışıyorlar. Bu yüzden bize bir mağlubiyette bu kadar yukardan bağırmalar, kendi tarafımızdan bağırmalar, eleştiriler, evet kaybettik, biz de kendimizi en ağır şekilde eleştiriyoruz ama buna yapmaya kimsenin hakkı yok. Ayağımız tökezlendi gördük en azından dostu düşmanı. Dışarıda aramayacağız demek ki. Önce içimizi temizlememiz lazım, önce içimizdeki savaşı kazanmamız lazım ki sonra rakiplerimizle oynayalım. Biz yine ayağa kalkıp dümdüz yolumuzda, dimdik yürümeye devam edeceğiz oyuncularım ve ben. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Onların niyetlerini de biliyorum ben. Çünkü bugüne kadar aynı şeyleri birçok kulüpte yaşadık. Onların niyetlerini, amaçlarını da biliyorum o yüzden ama yine de buradan da bir şeyleri söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Herkes bir kendine çeki düzen verir hiç olmazsa. Bu sadece bizim kulüpte de değil, onu da biliyorum. Birçok kulüpte maalesef bunlar var. Dost gibi görünen dostlarımız var" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!