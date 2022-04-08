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Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki TIR parkında genişletme çalışmaları sürüyor

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bulunan TIR parkının genişletilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında park 330'dan 700 TIR kapasitesine ulaşacak

08.04.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki TIR parkı genişletiliyor
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki TIR parkı genişletiliyor
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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki parkını genişletilme çalışmaları sürüyor.

Kapasitesi yaklaşık iki kata çıkarılacak TIR parkıyla, gümrükten geçiş için bekleyen TIR sürücülerine daha konforlu bir alan sunulacak. Çalışmalar tamamlandığında gümrük sahası içinde bulunan mevcut TIR parkı 85 bin metrekare daha genişletilecek. Böylece park, 330'dan 700 tır kapasitesine ulaşacak.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. TIR parkındaki genişletme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Çiftçi, çalışanlara kolaylık diledi. Kaymakam Çiftçi'ye inceleme ziyaretinde Hamzabeyli Gümrük Müdürü Hayati Demir de eşlik etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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