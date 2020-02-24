24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turagay, Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının en geç bu yılın ilk yarısında tamamlanacağını belirtti.
Bulgaristan tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Turagay, "Hamzabeyli'nin karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo kapısında 90 kilometrelik bir yol var. O yolun genişletilmesi ve Lesovo'da da veteriner sınır kontrol noktası açılması taleplerimiz oldu." dedi.
Turagay, Hamzabeyli'nin önemli bir sınır kapısı olduğunu vurgulayarak, "Hamzabeyli, Kapıkule'nin alternatifi olan bir kapı. Burada peron sayısını 6'dan 10'a çıkarıyoruz. Orayı da etkin bir şekilde kullanarak en azından Kapıkule'nin üzerindeki yükü ortadan kaldırmak istiyoruz. Gümrük kapılarımızda dünyaya örnek bir modernizasyon yapılıyor." diye konuştu.
"YUNAN HÜKÜMETİNDEN ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ"
Avrupa'ya açılan İpsala Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların bu yıl tamamlanacağını anlatan Turagay, Yunanistan tarafıyla bu konuda görüştüğünü dile getirdi.
Yunanistan ile Türkiye'nin ticaret hacminin 3,7 milyar dolar civarında olduğunu belirten Turagay, şunları kaydetti:
"İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kipi Sınırı Kapısı'nın modernizasyonunu biz de istiyoruz. Orada dar bir köprü var. O köprünün genişletilmesi talebimiz oldu. Ayrıca bu talep anlaşmaya da bağlanmış bir talep. 2006'lardan bu yana üzerinde konuşulan bir husus. Yunan meslektaşlarımız ve Yunan hükümetinden adım atmasını bekliyoruz. Her şeyi çok yakından takipteyiz."
BULGARİSTAN'IN SINIR KAPILARINDAKİ ÇALIŞMALAR
Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov da Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araç trafiğinin yoğun olduğunu söyledi.
Bulgar tarafının yoğunluğa cevap vermeye çalıştığını anlatan Karanikolov, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Biz de sınır kapımızda birtakım çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Önceliğimiz frigolu tırlar olacak. Günlük 300-350 tır bu şekilde geçiyor. Onlara sahadan ayrı bir yol geçişi vereceğiz. Bu projeyi öncelik vererek tamamlayacağız. Bakanlığımız için de bu proje öncelik taşıyor. İkinci çalışmamız da toplanan dezenfekte ücretleriyle ilgili olacak. Bu ücretleri daha minimize etmeye özen gösteriyoruz, gerekeni yapıp bunu en yakın zamanda sonuçlandıracağız."
Karanikolov, Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'ndan tır geçişiyle ilgili konuyu göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Türkiye ve Bulgaristan arasında Ankara'da gelecek ay yapılacak karma komisyonumuzun toplantısında bu konuyu görüşmek istiyoruz. Her iki ülkenin ticareti açısından iyi adımlar atılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
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