27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'na 2'de 2 yaparak başlamasını "Aslan yattığı yerden kalkmaya başladı" sözleriyle değerlendiren Yerlikaya, milli takımın teknik direktör Şenol Güneş'in görevi devralmasının ardından başarılı grafik çizmeye başladığını belirtti.
Milli takımın Moldova ve Arnavutluk karşısında aldığı başarılı sonuçlara dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Bugüne kadar futbolda durma süreci yaşandı. Ama Şenol Güneş hoca ile ivmeyi yakaladı. Elbette yabancılara kapımız açıktır ama benim gönlüm her zaman yerli ve milli olandır. Şenol hoca yerli ve milli bir hocamızdır. Milli takımı da layıkıyla yönettiği, motive ettiği aşikardır. İki maçta bu heyecanı göstermiştir."
Yerlikaya, bakanlık olarak amatör sporculara destek verdiklerini, Nevşehir'de sportif faaliyetlerin artması amacıyla bu alandaki yatırımlara devam edileceğini anlattı.
Daha sonra, Okul Sporları Karate Türkiye Birinciliği müsabakalarının gerçekleştirildiği Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'na geçen Yerlikaya, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.
Ardından, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğini ziyaret eden Yerlikaya, burada TÜGVA İl Başkanı Oğuzhan Alkan ve yönetim kurulu üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yerlikaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği ile AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın seçim irtibat bürosunu da ziyaret etti.
Yerlikaya'ya programlarında, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da eşlik etti.
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