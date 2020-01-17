İHA'nın haberine göre; Evlilik dışı çocuğu E.Ç.H.’ye (9) nafaka ödemediği gerekçesiyle E.Ç.H’nin annesi Sinem Yanmaz’ın talebiyle hakkında dava açılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun davasında mahkeme kararını açıkladı.

Sinem Yanmaz’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Hamza Hamzaoğlu’nun Denizlispor’da teknik direktörlük yaptığı 2011 yılında E.Ç.H.’nin dünyaya geldiği ancak Hamzaoğlu’nun aile hukukundan doğan sorumluluklarını yerine getirmediği anlatıldı. Ünlü teknik direktörün E.Ç.H. ve annesi Sinem Yanmaz’ı mağdur ettiğinin aktarıldığı dilekçede, Hamzaoğlu’nun çocuğa babalık yapmadığı ve okul masraflarını karşılamadığı belirtildi. Dilekçede aylık 30 bin TL iştirak nafakasına hükmedilmesi talep edildi.

Karşı dava dilekçesinde Hamzaoğlu’nun iyi bir baba olduğu belirtilmişti.