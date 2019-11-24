24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hamzaoğlu, “Bugün önemli bir maçtan galibiyetle ayrılmak bizi mutlu etti. Geldiğimizden bu yana iyiye gidiş vardı. Milli arada eksiklerimizi tamamlamak için gayret ettik. Bugün de bunu görmemiz gerekiyordu. Zaman zaman tam oturtamamış olsak da, oyun anlayışımızı daha iyi duruma getirdik. Kasımpaşa’yı da tebrik ediyorum, bugün onlar da kazanabilirdi maçı ama oyuncularım son ana kadar maçı istedi. Geldiğimiz 3 haftadan bu yana farklı oyuncular sahaya sürmemize karşın hepsi katkı sağladılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.
"HEDEFLER, ULAŞTIKÇA ZORLAŞIR VE UZAKLAŞIR"
Göreve gelmesinin ardından 3 maçta toplanan 7 puan sonrasında hedeflerin yükselip yükselmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Hamzaoğlu, “Tabii ki bunun için erken ama ilerleyen yıllar için soruyorsanız, koyduğumuz bazı hedefler var ve bunlara ulaşıp ulaşamayacağımızı zaman gösterecek. İyi bir kadromuz iyi niyetli oyuncularımız var. Zaman bizi nereye taşır bilemeyiz ama hedefler, ulaştıkça uzaklaşır ve zorlaşır. Oyuncularımızla yaptığımız konuşmada Kasımpaşa karşısında deplasmanda kazanmamız gerektiğini söylemiştik. Bu zor bir maçtı ve bunu başardık, şimdi daha zor hedefler var” dedi.
Bu maçta şans vermediği Yasin’le ilgili de konuşan Hamzaoğlu, “Yasin’e bu maçta ihtiyacımızın olduğunu düşünmedim, farklı oyunculara ihtiyacımız oldu. Daha önceki haftada kendisinin fayda sağlayacağını düşünmüştüm, bugün de daha farklı oyunculara ihtiyaç vardı. Bütün oyuncularım hazır şekilde bekliyor. Biz bir takımız ve çok farklı özelliklere sahip, çok farklı yetenekleri olan bir kadro var elimizde. Kime ihtiyacımız olursa onu değerlendireceğiz. Ciddi şekilde çalışıyorlar, birlikte sevinip birlikte üzülüyorlar” diyerek sözlerini sürdürdü.
Hamza Hamzaoğlu son olarak Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Bütün öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Sadece öğretmenlerin değil, antrenörlerimizin ve eğitimcilerimizin, bu ülkeye iyi insan yetiştiren herkesin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!