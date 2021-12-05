Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe’nin hak ederek galibiyet aldığından dolayı tebrik ederek, “Oldukça üstün oynadılar, hem topa sahip olup etkili hücum yaptılar, bizimde hücumlara engel oldular. Savunmada açıklar verdik, sonuçta farklı bir şekilde mağlup olduk burada. Belki bizimde hatamız oldu erken hamle yaptık. Belki biraz daha 1-0’ı bekleyip sonra hamle yapabilirdik. Oyunu değiştirmek istedik, ikinci yarıda rakip savunma öne gelmeye başlamıştı. Umar ile arka tarafları kullanabiliriz diye düşündük ama o pasları ve koşuları yapamadık. Sonra 3 oyuncuyla hamle yapalım dedik göbeği boşalttık. 3’lü orta sahada daha boş kaldı orta saha, rakipte buraları iyi kullandı. Biraz bu maç birine yazılacaksa bana yazılır. Fenerbahçe bizim rakibimiz değil. Önümüzdeki hafta çok önemli maça çıkacağız. Kendi sahamızda etkiliyiz. Bu maça çok üzüldük, skorda ekstra üzdü ama önümüzdeki maça iyi konsantre olup kendi sahamızda oynayacağımız maçlar var. Oradan istediğimiz sonuçları alıp bu ligde hedefe ulaşmayı düşünüyoruz“ dedi.
“SAHAYA ÇIKIYORSAM YA YENECEĞİM YA DA YENİLECEĞİM“
Gidişat ve karakterinin açık oyuna kendileri sevk ettiğini söyleyen Hamzaoğlu, “Sahaya çıkıyorsam ya yenileceğim ya da yeneceğim. Her türlü riski aldım bugün. Bu maçın bir sorumlusu varsa bana yazılır belki 1-0’ı koruyabilirdim, maksimum 2-0 olurdu ama bizim için değişen bir şey olmazdı. Değiştirme şansım varsa onu görmek istedim. Ama beklentilerime karşılık bulamadım. Oyuncularımın bir şeyi yok bütün maç sorumluluğu bizde“ şeklinde konuştu.
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