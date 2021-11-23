Hamza Hamzaoğlu'nun acı günü

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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