Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş'a dönmek isteyen Gökhan Töre'yle ilgili açıklamalar yaptı. beIN SPORTS'a konuşan deneyimli teknik direktör "Gökhan Töre ile ilgili derin bilgim yok. Kampta değil, gitmeyi de düşündü. Süreci yönetime bıraktık. Ayrılma noktasına gelince yol haritasını çizeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce sarı-siyahlıların başkanı Adil Gevrek de tecrübeli kanat oyuncusunun Beşiktaş'a gitmek istediğini dile getirmişti.