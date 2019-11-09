09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Güzel bir galibiyet aldık. Kendi sahamızdaki ilk galibiyet olduğu için son derece mutluyuz. Bu galibiyet güzel günlerin bir başlangıcı olsun. Maça iyi başladık. Pozisyon üreterek gol arayarak geçirdik. Golden sonra geriye yaslanma durumuna geldik. Çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Fakat bu tür maçlar zordur. Takımım iyi mücadele etti. 1-1’den sonra teslim olmadı. Tekrar kazanmak için bir hamle daha yaptı ve golü bulduk. Bugün anlamlı bir forma ile çıktık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle andık bir kez daha ruhu şad olsun. Önümüzdeki milli arayı iyi değerlendirip Kasımpaşa maçına eksiklerimizi tamamlaya çalışacağız. Eksiklerimiz var. Ama bunu yapacak potansiyele sahibiz” ifadelerini kullandı.
'KURALIN HATASI DEĞİL BİZLERİN HATASI'
Yabancı sayısı ile ilgili soruyu cevaplayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Kuralın hatası değil bizlerin hatası. Serbest olsun yabancı sınırı. Yabancı sınırlaması kalksın. Ama biz ihtiyacımız kadar alalım. Kendi değerlerimizi göz ardı etmeyelim. Öncelikle o şansı onlara verelim. Bizi güçlendirecek yabancı oyuncular çok şey katıyorlar. Ama ihtiyacımız kadarını alırsak ve kulüp bütçesini gözetirsek bunu doğru kullanabiliriz. Ülke olarak bunu doğru yönettiğimizi söyleyemeyeceğim. İlla belli kurallar içerisine sıkıştırılalım istiyoruz. Birileri kural koysun biz onunla hareket edelim. Neden kendi kurallarımızı kendimiz koyamıyoruz ki. Serbest olduğunda 28 yabancı almak zorunda mı kalacaksınız? 5 lazımsa, 7 lazımsa buna göre hareket etmemiz lazım. Futbolumuzu çok zor duruma soktu. Bu da Avrupa’da ki başarılarımızdan ortaya çıkıyor. Neyseki milli takım başarılı gidiyor. Yeni bir jenerasyon yakaladık. Yurt dışına giden gençlerimiz arkadan gelecek diğer kardeşlerine yol açar ve ülke futbolunu ileriye taşıyabiliriz. Kendimize çeki düzen vermemiz gerek. Bu bir gerçek” diye konuştu.
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