16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aytemiz Alanyaspor 1-0’lık skorla mağlup ederek 3 puan alan Gençlerbirliği’nde Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Hamzaoğlu, kalecilerin ön planda olduğu bir karşılaşma olduğunu belirterek, “Her iki takım kalecisini de kutluyorum. Çok önemli kurtarışlar yaptılar. İki takım oyuncularını kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Şartlara göre iyi bir oyun oynandığını düşünüyorum. Çok heyecanlı bir oyun oldu. Bizim için çok önemliydi çünkü önümüzdeki hafta, Ankaragücü ile kendi sahamızda oynayacağımız bir maçımız var. Ondan önce buradan alacağımız 3 puan bizim için çok önemliydi” diye konuştu.
Kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Hamzaoğlu şunları söyledi:
“Alanyaspor’u hem ligde hem kupadaki başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Erol hocayı tebrik ediyorum çünkü gerçekten sezon başından beri sahada keyifle izlediğimiz bir Alanyaspor var ve bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Bugün biz onlara fırsat vermeden, kendimiz fırsatlar yakalamaya çalıştık. Zaman zaman da bunda başarılı olduk ve bunlardan bir tanesinde de sevindiğimiz, Stancu’nun tekrar golle dönmüş olması. Mutluyuz, bundan sonraki maçlarda yine aynı oyunumuzu, bugüne kadar kaybettiğimiz maçlar da dahil oyun anlayışını sürdürmeye gayret edeceğiz. Daha iyi duruma getirmeye çalışacağız. İnşallah bundan sonraki maçlarda da her şey gönlümüzce olur. Alanyaspor’a da başarılar diliyorum. Oyuncularımı da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.
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