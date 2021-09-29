Hamza Hamzaoğlu, Mehmet Cengiz Tesislerinde idman öncesi gazetecilere, sezon başından bu yana sürecin Çaykur Rizespor adına iyi geçmediğini belirtti.
İyi bir kadro ve iyi niyetli oyuncuları olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Toparlayacağımızı düşünüyorum ama bugünden yarına olacak iş değil. Futbol takım oyunu ve zamanla bazı şeyler oturacak. Biraz sabır gerekiyor. Bugünlerde takımın yanında olunmasına ihtiyacımız var. Futbolcular oldukça üzgün ve 7 hafta maç kazanamama baskısı var. Bu baskıyı yönetmek ve atlatmak kolay değil." dedi.
Hamzaoğlu, bu gibi zamanlarda takıma sahip çıkmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Taraftarımız inşallah bizi destekleyecek ve bu işin altından hep birlikte kalkacağız. Takımdaki eksikleri tespit ettik. Nasıl bir oyun ve mücadele edeceğimize dair analizlerimizi yaptık. Başaracağız inşallah." diye konuştu.
Takımla alakalı endişe duymanın yersiz olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, şöyle devam etti:
"Bundan daha kötü olamayız. Zaten en dipteyiz. Bundan sonra olabilecek tek şey yukarıya doğru yavaş yavaş tırmanmak. Şanslıyız ki ligin daha başındayız. Bir an önce fiziksel ve oyun anlamında eksiklerimizi tamamlayıp yukarı doğru çıkacağız. Bir endişemiz yok ve kaybedecek bir şeyimiz de kalmadı. Bundan sonra kazanacak doğruları yakalamaya çalışacağız. Takım bu sinyali veriyor. Bu amaç üzerine mücadele edecek. Çabuk bütünleştik ve beraberce bunu başaracağız."
Hamzaoğlu, hafta sonu karşılaşacakları Galatasaray maçının kolay olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İyi bir takım ve güçlü bir rakibe karşı kendi sahamızda oynayacağız. Biz de çıkıp yapabildiğimizin en iyisini yapıp bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefleyeceğiz. Galatasaray maçı herkesin motivasyon sıkıntısı yaşamayacağı, istekli, arzulu oynayacağı bir maç olacak. Bizim için çok şeyin değişebileceği bir maç. İnşallah Galatasaray maçında iyi bir sonuç alırsak ondan sonraki milli maç arasını iyi geçirip lige yeni bir başlangıç gibi hazırlanabiliriz."
Hamza Hamzaoğlu, Phiri ve Boldrin'in Galatasaray maçında oynama ihtimali olduğunu, antrenmanlarda son durumlarına bakacaklarını, sakatlıklarından dolayı kullanamayacakları başka oyuncular olabileceğini söyledi.
Takımda bazı şeylerin eksik bırakıldığını belirten Hamzaoğlu, "Hiçbir şey tek başına olmaz. Başarı da başarısızlık da tek başına olmaz. Hepimizin eksik bıraktığı bir şeyler vardı ki takım bu noktaya geldi. Şimdi hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirip üzerimize düşenleri yapacağız ve takımımızı iyi yerlere getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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