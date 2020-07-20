Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi kolonlarının rengini LGBT renklerine benzeterek tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait kolonların rengini LGBT’yi simgeleyen renklere benzeterek bu şekilde boyanmasına tepki gösterdi.
Kolonların İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait olduğunu belirten Dağ, "Şehrin merkezinde yer alan ve kamuya ait olan bir binayı LGBT’yi simgeleyen renklere boyayarak İzmir'e nasıl bir fayda sağlamayı amaçlıyorsunuz? Sayın Soyer, evinin odalarını LGBT renklerine boyayabilir, kişisel tercihidir. Lakin bir kamu binasını, pedofili ve ensest ilişkileri meşrulaştırmayı amaçlayan bir sapkınlığı simgeleyen renklerle boyayamaz." ifadesine yer verdi.
Dağ, Soyer'in başkanlığı döneminde belediye eliyle LGBT'ye açık şekilde alan açılmaya çalışıldığını savunarak bu konunun farklı zamanlarda şehrin gündemine getirilmekte olduğunu belirtti.
Dağ, açıklamalarına şöyle devam etti:
" AK Parti, kimliği ne olursa olsun, bu ülkede, herkesin eşit vatandaş olarak yaşamasının önünü açtı. Ancak toplumsal ifsada sebebiyet verecek sapkınlıklar karşısında da net bir tavır aldı. Şu bilinmelidir ki İzmir'de bu sapkın zihniyetin ve onu meşrulaştırmaya çalışan her türlü faaliyetlerin karşısında olacağız. Özellikle kamu zararına sebep olunarak ve 197 bin TL ödenerek bu şehrin en önemli kamu kurumlarından birinin LGBT‘yi çağrıştıracak şekilde boyanmasına sessiz kalamayız. Buradan Sayın Soyer'e çağrıda bulunuyoruz o renkleri oradan kaldırın ve bu yanlıştan bir an önce vazgeçin."
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