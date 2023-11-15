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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hamsiye fırtına zammı: Kilosu 100 lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Hamsiye fırtına zammı

        Denizde fırtına çıkması sonrası Bolu'da hamsinin kilosu 100 liraya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:06
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        Fırtına sonrası kilosu 100 liraya çıktı
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        Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde haftanın her günü açık olan balık tezgahlarındaki hamsiler yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz haftalarda 80-120 lira arasında inişli-çıkışlı bir fiyat aralığı bulunan hamsi, bu hafta 100 liradan tezgahtaki yerini aldı. Balıkçı esnafı, denizde fırtına olduğunu ve bu durumun hamsi bolluğunu etkilediğini dile getirdi.

        Denizde fırtına olmasından kaynaklı fiyatların yüksek olduğunu ifade eden Engin Yıldız, “Fiyatlar şu an da biraz yüksek. Yüksek olmasının sebebi denizde fırtına var, kayıklar av yapamıyor. Talebin altında bir balık var tezgahta, fiyatlar yüksek. İnşallah gelecek günlerde fiyat düşer. Vatandaşın talebi güzel. Bizim gönlümüzden geçen 40-50 liraya kadar düşsün istiyoruz ama maliyetlerden kaynaklı 60-70 liraya kadar düşer” dedi.

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