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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hamsinin kilosu 40 liraya düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Hamsinin kilosu 40 liraya düştü

        Samsun'da bollaşan hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya kadar indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 08:37 Güncelleme: 25.10.2023 - 08:37
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        Kilosu 40 liraya düştü
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        Sezon başında kilogramı 150 liradan satılan hamsinin fiyatı, balıkçıların son günlerde bol miktarda avlaması sayesinde düşmeye başladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, hamsi fiyatının sezonun en düşük seviyelerini gördüğünü söyledi.

        Düşük fiyatın vatandaşları da mutlu ettiğini, gördükleri ilgiden memnun olduklarını anlatan Kılıç, "Fiyatlar düştü. Vatandaşın alabileceği, gücünün yeteceği fiyatlar." dedi.

        Hamsinin bu sezon palamudun pek bulunmaması nedeniyle bol olduğunu belirten Kılıç, "Şu an kilogramı 40 liralarda gidiyor. Havaların soğumasıyla hamsi bollaştı. Hamsiyi bundan sonra daha da bol ve iri bekliyoruz. Vatandaşın ilgisi de çok yoğun. Palamudun da olmayışıyla vatandaş yoğunlukla hamsiye ilgi gösteriyor. Mezgit, barbunya ve istavrit de ilgi görüyor." diye konuştu.

        Balıkçıdan hamsi alan Sami Ateş ise fiyatların uygun olduğunu dile getirerek, "Bu sene balık bol, çeşit de çok. Fiyatlar uygun." ifadesini kullandı.

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