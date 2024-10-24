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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hamsinin kilosu 300 TL - İş-Yaşam Haberleri

        Karadeniz hamsisinin kilosu 300 TL

        Tekirdağ'da Karadeniz hamsisi tezgahları süslemeye başlarken kilosu 300 liradan alıcı buluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:39
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        Karadeniz hamsisinin kilosu 300 TL
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        Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılan hamsi, tezgahlarda kilogramı 300 liradan alıcı buluyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Karadeniz hamsisinin bu mevsimde lezzetiyle ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

        Palamut avcılığının devam ettiğini anlatan Pehlivanoğlu, "Palamutun yanı sıra istavrit, hamsi gibi diğer balıklarda ağlara takılıyor. Bu sıralar Karadeniz'de güzel hamsi olmaya başladı. Balıkçıların ağlarına takılan hamsiler tezgahlarda yer alıyor. Hamsinin yanında istavrit, sardalya da tercih ediliyor. Bu sene geçen yıla göre balıkçılar için verimli geçiyor. Balıkçılar palamutla güzel bir başlangıç yapmıştı. Şimdi de balık çeşitliliğinin artmasını bekliyoruz. Çeşit artınca balık artınca vatandaş da balıkçı da seviniyor." dedi.

        Balıkçı Bekir Erol da vatandaşların bu sene palamuda doyduğunu dile getirdi.

        Hamsinin bollaşmasıyla fiyatının düşeceğini belirten Erol, "Vatandaşlar hamsiyi severek tüketiyor. Lezzetli olduğu için hamsi tercih ediliyor. Balığın artmasıyla talepte daha çok artacaktır diye bekliyoruz." diye konuştu.

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