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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hamsinin 3 kilosu 100 liraya satılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        3 kilosu 100 liraya satılıyor

        Geçtiğimiz günlerde yüksek fiyatlara satılan hamsinin Trabzon açıklarında bol miktarda avlanması balıkçının yüzünü güldürürken, 3 kilo hamsinin 100 liraya satıldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:37
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        3 kilosu 100 liraya satılıyor
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        Trabzon Balık Hali’nde düne kadar hamsinin kilosu 50 TL’den satılırken bugünse 35 TL'ye, 3 kilosu ise 100 TL'den satılıyor. Diğer balık çeşitlerinin de yavaş yavaş bollaşacağı öngörülüyor.

        Şu an hamside bolluk ve bereketin yaşandığını ifade eden Balık Hali esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, "Gayet güzel, fiyatlar makul. Hamsinin 3 kilosu 100 TL, kilosu ise 35-50 TL arasında gidip geliyor. Şu anki periyota göre gayet iyi. Ama havaların sıcak gidişi tabi hamsinin bol oluşunun yanında ister istemez biraz kıtlık da getirecek. Çünkü hamsi soğuk iklimi seven bir hayvan. Ancak inşallah havalar ilerleyen zamanda daha da soğuyacak. Soğuduğu zaman da daha verimli, daha bol olacağına inanıyoruz. Şu an genellikle hamsi, istavrit ve mezgite daha çok rağbet oluyor. Ama şu an istavrit pek fazla yok, palamut en çok sorulanlardan bir tanesi, palamutun da olmayışı hem maddi hem de sağlık açısından şu an en çok hamsi tercih ediliyor" dedi.

        "2 KİLOSU 5 KİŞİLİK AİLEYE YETİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde hamsinin kilosunun 75-50 TL arasında fiyatlarda olduğunu ancak şu an ise kilosunun 35 TL'ye satıldığını belirten balıkçı esnafı Gökmen Aydın ise "İnşallah havalar soğuduğunda daha da fazla hamsi olacak. Hamsi boyut olarak başladı zaten büyümeye. Tavuğun kilosu 150 TL hamsinin kilosu ise 35 TL. Vatandaşın tercihi şu anda hamsi. 2 kilo hamsi 5 kişilik bir aileye yetiyor. Yerli hamsi başladı büyümeye şu an tam yeme zamanı" diye konuştu.

        Öte yandan hamsi dışında satılan somonun kilosunun 150 TL, çupranın 175 TL, deniz levreğinin 175-250 TL, mezgitin 100 TL, barbunun 150-200 TL ve alabalığın 125 TL fiyatlarında satıldığı görüldü.

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