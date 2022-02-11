Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında ligde 57 puanla lider Trabzonspor, 48 puanla en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00´da yapılan antrenmanda bordo-mavililer; teknik ısınma, koordinasyon ve 5´e 2 çalıştı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana ağrıları nedeniyle bir süredir salon çalışması yapan Marek Hamsik de katıldı.

AĞRILARI OLMAZSA KADRODA OLACAK

15 Ocak günü oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve haftalardır yeşil sahadan uzak kalan yıldız oyuncu, bugünkü idmanda takım arkadaşlarından ayrı koşu çalıştı. Sağlık ekibinin üzerine titrediği oyuncunun İttifak Holding Konyaspor maçında oynama şansı yarın yapılacak son antrenmanda kesinleşecek. 34 yaşındaki Slovak oyuncunun yarınki idmanda ağrı hissetmemesi halinde Pazar günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor, 25´inci hafta karşılaşması olan İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla tamamlayacak.