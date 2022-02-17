Hamsik ve Cornelius takımdan ayrı koştu

Bordo-mavili futbolcular, soğuk algınlığı geçiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine yardımcı antrenör Orhan Ak nezaretinde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman yaptı.

Dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Hafif sakatlıkları bulunan Hamsik ve Cornelius, takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.