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Hamsik'ten futbolu bırakacak mısın sorusuna yanıt!

Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik, Kasımpaşa karşılaşması öncesi futbolu bırakıp bırakmayacağı yönünde gelen soruya yanıt verdi

Giriş: 08.04.2023 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL
Hamsik'ten futbolu bırakacak mısın sorusuna yanıt!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da Marek Hamsik karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hamsik, saç stilini değiştirmesi ve bunun futbolu bırakabileceği anlamına mı geldiğine yönelik soru karşısında, "Saç tarzımla ilgili değişiklik yapmak istedim. Bunun futbolla alakası yok. İyi de bir karar aldığımı düşünüyorum. Sorun, benim futbolu bırakıp bırakmamam değil. Daha başka sorunlarımız var'' dedi.

Yıldız oyuncu, takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Kulübümüz için zor bir süreç. Problemlerin olduğu aşikar. Bu problemleri çözmeye çalışacağız takım arkadaşlarımla birlikte. Son maçta aldığımız sonuç istediğimiz bir sonuç değildi. İyi bir futbol da ortaya koyamadık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şehrimiz ve taraftarlarımız için bugün iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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