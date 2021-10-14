2022 Dünya Kupası Elemeleri´nde Slovakya´nın Hırvatistan ile oynadığı maçta ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41´inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor´un orta saha oyuncusu Marek Hamsik´in, bugün Trabzon´da MR´ı çekildi. Slovak oyuncunun yapılan ilk kontrolün ardından Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında riske edilmeyeceği bildirildi.

Trabzonspor´un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki Hamsik, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.