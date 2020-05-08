Türkiye'den 2019-2020 balık avı sezonunda 6 milyon 351 bin 855 dolarlık hamsi ihracatı yapıldı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den 1 Eylül 2019 ile 30 Nisan 2020 dönemini kapsayan av sezonunda, 23 ülkeye 1745 ton hamsi satıldı.
Söz konusu ihracattan 6 milyon 351 bin 855 dolar elde edildi.
Bu dönemde en fazla hamsi ihracatı 1 milyon 824 bin 311 dolarla Belçika'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyon 806 bin 521 dolarla Fransa, 766 bin 24 dolarla ABD, 764 bin 373 dolarla Almanya, 268 bin 668 dolarla İspanya izledi.
Bu sezon, geçen sezonun aynı döneminden farklı olarak Ukrayna, Kanada, Rusya ve Singapur'a da hamsi satışı yapıldı.
"HAMSİ İHRACATI ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi ihracatının artış trendini bu dönem de sürdürdüğünü söyledi.
Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı piyasalarda sıkıntı yaşanmasına rağmen hamsi ihracatının miktar olarak arttığına dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:
"Bu avlanma sezonunda rekoltenin düşük kalmasına rağmen hamsi ihracatımız arttı. Ülkemizden işlenerek ihraç edilen hamsi, yurt dışında rağbet gördü ve talebin her geçen yıl artmasıyla ihracatımız da gelişme gösterdi."
Kalyoncu, işlenmiş, markalı ürünlerin ihracat artışına önemli katkı sağladığını vurguladı.
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