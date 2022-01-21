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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda alınacak sonuçların A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğini belirlemeyeceğini söyledi.

Futbol gündemine ilişkin soruları cevaplayan Altıntop, Kuntz'la ilgili orta vadeli projelerinin önemli olduğunu belirterek, "Kuntz'un geleceğini bu maçlar belirlemeyecek. Kısa vadeli süreçte Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ama en önemli projelerimiz orta vadeli. Bunlar da eğitimde mesafe katetmek, futbol seyircilerini bilgilendirmek, Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bu süreçte önem verdiğimiz unsurlar, kolektif hareket etmek, farklı futbol anlayışıyla oyun içinde farklı formasyonlara geçme gibi unsurları saha içinde futbolcularımızla yansıtmak, ne kadar yetenekli, üretken olduğumuzu yansıtmak istiyoruz. Her ortama en iyi şekilde ayak uydurup fark oluşturabilecek kitle ve kültüre sahibiz. Bunu biraz daha net, istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kuntz'un şeffaf yaklaşımının kendileri adına önemli olduğunu söyleyen Altıntop, şunları kaydetti:

"Kuntz'u seçme nedenimiz kendisinin iletişimi ve şeffaflığı. Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki yaşadığı başarı ve tecrübesiyle en uygun hoca olduğunu düşündüğümüz için buna karar verdik. Türk hoca medya tarafından yıpratıldığı için umduğu, hak ettiği desteği görmediği için böyle bir yol tercih ettik. Türk hocalarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde onlar bize sahada önderlik yapacaklardır. Şu an mevcut durumda Kuntz, doğru bir karar. Çalışmalarımızda da kendini belli ediyor. Eğitim programı ve dışarıdaki tecrübeleriyle fikirler sunuyor. Olaya şeffaf yaklaşması en önemlisi. Bizim zaaflarımızdan biri, duygusal yaklaşmamız. Ben de bu süreçte inanılmaz çelişkiler içinde kaldım. Oynadığınız eski abilerinize, eski arkadaşlarınıza doğru bildiklerinizi hemen aktaramıyorsunuz. Bu da zaman kaybına sebep oluyor. Zaman kaybı da eğitimde yavaşlatıyor. Yavaşlayınca çocukların zamanından, yeteneğinden, kalitesinden fedakarlık yapmak oluyor. Burada kararlı bir şekilde, inanarak, sorgulayarak, denetleyerek üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz."

A Milli Futbol Takımı ile 4 maçlık çalışma imkanı bulan kaleci antrenörü Michael Rechner'i kadroya dahil etmek istediklerini aktaran Hamit Altıntop, "Rechner, hocamızın bize önerdiği bir isimdi. Kendisi Hoffenheim'da görevli. Onlara da teşekkür etmek istiyoruz. Bize onunla 4 maçlık çalışma imkanı verdiler. Onunla devam etmek istiyoruz. Kulübüyle görüşme halindeyiz. Kalecilerin geri dönüşü çok olumlu oldu. Performanslarını ileri taşımada etken olduğunu düşünüyoruz. TFF bünyesinde kaleci departmanı kurma aşamasında kendisinden faydalanmak istiyoruz. İstekli, genç hocalarımızı belli bir seviyeye getirmek ve kalecilerimize dokunmak, doğru çalışma metodolojisini aktarmak istiyoruz. Kuntz, aynı ekiple devam edecek. Orada özel bir planlama veya değişme söz konusu değil. Belki 1-2 takviye olabilir. Bu da hocalarımızla konuştuklarımızdan biri." ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONUN DESTEĞİNİ GENÇ KARDEŞLERİMİZE HİSSETTİRMEK İSTİYORU<"

Türkiye'deki her futbolcuyu desteklemek ve federasyonun desteğini hissettirmek istediklerini belirten Altıntop, şunları aktardı:

"Sadece saha içinde değil saha dışında da futbolcularımızı desteklemek, onlara danışman olmak istiyoruz. Bu, sadece teknik taktik değil bu işin medya ayağı olabilir, pazarlama ayağı olabilir. Yatırımları kendi özelleridir ama orada da bize danışabilirler. Bunu kendi adıma söylemiyorum, federasyonumuzun profesyonellerinden faydalanmaları gerekir. Bunu sadece millilere değil bütün futbolculara sunuyoruz. Her yere dokunmaya fazla vakit bulamadık ama pandemi biraz müsaade ederse, ortam rahatlarsa inanıyorum ki bizler doğru insanlarla doğru pozisyonlarda federasyonun desteğini Türkiye çapında genç kardeşlerimize hissettirmek istiyoruz."

Federasyonda doğru pozisyonda olduğuna inandığını söyleyen Altıntop, "Nihat başkan önderliğinde yönetime dahil edildim. Kendisine bunun için teşekkür ederim. Sahadan masaya geçmek ve yönetimdeki arkadaşlarımızın bana el uzatması ve beni aydınlatması, alışma sürecimi kolaylaştırdı. Bu da saha içi ve saha dışında etkili oldu. Pazarlama, taraftar kısmı, finansal kısmı, her yerde tecrübe edindim, ediniyorum da. Türkiye'nin her yerinde futbolun özellikleri, artıları ve eksileri tecrübe edindim. Heyecanım ve motivasyonum bunları gördükçe artıyor." ifadelerini kullandı.

"LİGİN KALİTESİ TEKNİK, TAKTİK VE TEMPO OLARAK ÇOK DÜŞÜK"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Spor Toto Süper Lig'de futbolun teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük seviyede olduğunu söyledi.

Hamit Altıntop, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bu sezon Süper Lig'de oynanan futbolun kalitesiyle ilgili Altıntop, "Çok düşük. Bunu üzülerek söylüyorum. Teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük. Hiçbir şekilde dinamik oyun yok. Planlanmış ve her seferinde aynı şemayı gördüğümüz bir oyun yok. Bunları hiçbir şekilde göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk kültürüne ve değerlerine göre yeni bir futbol sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Altıntop, "Daha çok saldırmayı, mücadeleye girmeyi ve her konuda kafasını topa sokan bir yapımız var. Ancak takımlar analiz, teknik ve taktik konuda o kadar geliştiler ki bu tarz çok kolay oyun dışı kalabiliyor. Çok kolay goller yiyorsunuz. Vücut diliniz düşüyor. Fiziksel, teknik ve taktikte cevap veremiyorsanız kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Hocamız Alman. İspanyollardan, İtalyanlardan, İngilizlerden ve Fransızlardan da faydalanmak istiyoruz. İnşallah Türk ekolünü kuracağız. Kendi formülümüzü oturtmak için bilgi topluyoruz. Uluslararası, esnek, çözüm üreten ve dünya futbolunu dillendiren bir ekol olmak istiyoruz. O yetenek, azim ve tutkumuz var. Hoca eğitiminde müfredat değişikliğiyle bir yola çıktık. Kurslarımızda bunları rayına soktuk. Eksiklerimiz vardır. Zamana ihtiyacımız var. Eğitim oturduğunda 3-4 yıl sonra bunların meyvelerini göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"GENÇ HOCALARIMIZIN FARK YARATTIĞINA İNANIYORUM"

Hamit Altıntop, deneyimli teknik direktörler Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'in uzun zaman sonra aynı anda takım çalıştırmadığının hatırlatılması üzerine şu görüşleri aktardı:

"Değişim kesin yaşanıyor. Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Onları tebrik ederim. Emekli olduklarını söylemek istemiyorum ama değişim ve motivasyon her zaman şarttır. Genç hocalarımızın fark yarattığına da inanıyorum. İstişareye değer vermeleri çok kıymetli. En önemlisi artık bilgi topluyorlar. Telefonlar durmuyor, kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu da Türk futboluna yarın yansıyacak. Bunlara inanıyorum. Son aylarda her takımda ortalama 2-3 genç kardeşimiz var. Onlara sahip çıkmamız lazım."

"FERDİ BİZE DEĞER KATACAKTIR"

Tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım'a faydalı olacağına inandığını söyleyen Altıntop, "Herkesi takip ediyoruz. Ferdi'nin avantajı 4 yıldır Türkiye'de olması. Türkiye'yi biliyor. Türkçesi'ni de geliştirmesi gerektiğini söyledik. Saha dışı sorumlulukları var A Milli Takım oyuncusunun. Bu sorumlulukları yansıtması gerektiğine inanıyoruz. 85 milyon insanımız bu takımı destekliyor. Tabii ki beklenti de oluşuyor. Ferdi bize değer katacaktır. Diğerleri gibi her hafta performansını göstermek, başarılı olmak ve gelişime açık olmak zorunda." diye konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanacak maçta Ferdi'nin aday kadroda yer alıp almayacağıyla ilgili Hamit Altıntop, "Onu hoca bilir. Ben bir şey söyleyemem. Hocanın kendisiyle görüşmesi ve kendisinin de kabul etmesi onu işaret ediyor. Son tercih hocanındır." değerlendirmesinde bulundu.

"ADAY KADRO TARTIŞMASI HER ZAMAN OLACAKTIR"

Hamit Altıntop, "Kuntz'un A Milli Takım'ın başına gelmesi aday kadro tartışmalarını azalttı mı?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Aday kadro tartışması her zaman olacaktır. Camialar ve taraftarlar var. Herkesin favori oyuncusu vardır. Bizim için önemli olan unsur, uyumlu bir 11'in sahada bulunması ve inanması. Son kamplarda yenilikler oldu. Gençler geldi ve heyecan kattı. Onların gelişmesinde inanılmaz faydalı olacaktır ama bunun dozu çok önemli. Onlara en iyi ortamı sunmak zorundayız. Her zaman herkes aynı fikirde olmayacaktır. Kişisel bir şey söz konusu olamaz."

"LİGDE PUAN FARKI KAPANABİLİR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki puan farkının kapanabileceğini söyledi.

Hamit Altıntop, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde A gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trabzonspor'un 9 puanla liderlik koltuğunda oturduğunun hatırlatılması üzerine Altıntop, "Çok fazla puan farkı yok. Kapanabilir bir puan farkı. Futbolseverler, büyük camiaların düşüşünden ve puan farkından bahsediyor. Ancak diğer tarafta çıkış yapan, göze hoş gelen ve heyecanlandıran futbolu oynayan diğer takımlarımız var." diye konuştu.

Türkiye'de futbol ortamında birçok eksik olduğunu aktaran Hamit Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden finansal durum iyi olduğunda hazır profesyonel getiriliyordu. Onlar elinizi kolaylaştırıyordu. Drogba, Sneijder'i getirmeyi izah etmeye gerek yoktu. Onlar sahada bulunduğu sürece genç arkadaşlar eğitiliyordu, heyecanlandırılıyordu. Günün sonunda skor da alıyordunuz. Ben o ortamın içinde bulundum. İdman temposu yetersiz, teknik-taktik çalışmalar yetersiz, mesai yapmıyoruz, ne yaptığımızı bilmiyoruz. Bunlar çok ağır. Bunları üzülerek söylüyorum ama biri parmağı yaraya sokmak zorunda. Kimseyle kişisel sorunum yok ve kötülüğünü istemiyorum. Aksine kardeşlerimizden, çocuklarımızdan daha fazla çalamayacağımızı söylüyorum. Öyle bir hakkımız yok. Onlara doğru eğitim platformu sunmak zorundayız. Federasyon olarak artık bunu kabul ediyoruz. Mesai harcıyoruz, en iyi şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Pandemi süreci bizim mesafe katetmemizi engelledi. Bugün olmaz belki ama yarın olacağına inanıyoruz."

"BENİM BİR ALMANYA GEÇMİŞİM OLABİLİR AMA ÖRNEK ALMIYORUM"

Hamit Altıntop, büyüdüğü Almanya'yı futbol anlamında örnek almadığını kaydetti.

"Almanya konusu beni rahatsız ediyor. Benim bir Almanya geçmişim olabilir ama örnek almıyorum." diyen eski milli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda hassasım. Ben iyi futbolun, iyi işin, başarılı futbolun çalışma metotlarını öğrenmeye veya bilgi toplamaya çalışıyorum. İnsanlarımıza farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Bunları Türk değerleriyle bağdaştırmak istiyorum. Bizde muhabbet önemlidir. Muhabbet, ilgi, sevgi, şefkat olmadan biz başarılı olamayız. Bunlar olmadan biz ortamlara genelde günün sonunda zarar veririz. Biz bu samimiyeti arıyoruz. Bu bilgiler bizim öz güvenimizi artırması için. Albert Einstein, 'Ne kadar bilgili ve ilim sahibi olursanız egonuz o kadar düşük olur.' diyor. Ben çözüm odaklı olunmasını istiyorum. Saha kenarında bağırmalar, çağırmalar ve çirkinliklerden uzak, onun yerine bilgi, ilim, doğru kelimeler kullanan, takımı önünde doğru konuşmayı yapan ve olumsuz sonuçlarda yine ayağa kalkarak sorumluluğu üstlenen bir teknik direktör hayal ediyorum. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum."

"MESUT ÖZİL'İN ÜLKESİNE GELMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

TFF yöneticisi, bir dönem Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Fenerbahçeli Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğunu belirtti.

Mesut'un Türk futbolunun zor bir döneminde geldiğini aktaran Altıntop, "Mesut benim kardeşim, dostum ama bu her konuda aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmiyor. Mesut, inanılmaz özel bir insan. Yeteneği de zaten ortada ama her şeyi doğru yaptığı anlamına gelmez. Mesut'u en ağır eleştiren ama en çok savunan kişilerden biriyim. Ülkesine gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Talihsizliği Türk futbolunun çok iyi şartlarda bulunmadığı, çok zor bir dönemden geçtiği bir süreçte gelmesi oldu. Kendi kulübünün beklentileri karşılamadığı bir ortamda böyle bir karakter zorlanabilir ve yıpranabilir. Bu marka ile geldiğinde beklenti büyüyor, herkesin gözü sizin üzerinizde oluyor. Geleceği için, futboldan sonraki kariyeri için inanılmaz bir tecrübe edindiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"GELECEK 3-5 YILDA FUTBOLSEVERLERİMİZ BEKLENTİLERİNİ BİRAZ DAHA KÜÇÜLTMELİ"

Türk futbolunda strateji eksikliği olduğunu anlatan Hamit Altıntop, futbolseverlerin gelecek 5 yılda beklentilerini düşürmesi gerektiğini söyledi.

Üstyapının altyapıyı belirlediğini dile getiren Altıntop, "Başkan ve yönetim saha içindeki oyunu belli ediyor. O kişiler kararı veriyor ve futbol oynanıyor, profesyonelleri getirip oraya koyuyor. İyi bir yönetici en iyisini getirip doğru pozisyonuna koyduğunda doğru işler ortaya çıkacaktır. Kulüplerimiz ilk önce camia olarak neyi temsil ettiklerini, hangi oyun tarzını benimseyeceklerini belirlemeli. Ondan sonra bir hoca arayışı olur. Ülkede sportif direktörümüz yok. Yabancı bir hoca getiriyorsunuz ama sportif direktörünüz veya yönetimde taraftarlarla, medyayla ilişkileri kuracak, hocaya kültürümüzü, duyarlılıklarımızı, artılarımızı ve eksilerimizi anlatacak kimse yok. Hiçbir şekilde stratejimiz yok. Bunu üzülerek söylüyorum ama gerçek bu. Kimse savunmasın. 'Burası Türkiye, burada böyle.' şeklinde bir görüş yok. Ortamı yapan insandır, insanı yapan da değerleridir. Gelecek 3-5 yılda futbolseverlerimiz beklentilerini biraz daha küçültmeli. Futbolu seviyorlarsa olumsuz tezahürattan ziyade daha fazla alkışlamayı tercih ederlerse onlar da bu ortama bir şeyler katmış olurlar. Birlikte hareket etmediğimiz sürece bu işi çözemeyeceğiz." diye konuştu.

FATİH TERİM'İN AYRILIĞI

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuşan Altıntop, "Teknik direktörlüğün kaderinde bu var. Fatih hoca 1996'dan beri teknik direktör. Çok büyük başarıları var. UEFA Kupası kazanan bir hocadan bahsediyoruz. Bize bu güveni, inancı veren, öncülük veren bir hocadan bahsediyoruz ama futbolda artık her gün performans göstermeniz, sonuç sağlamanız lazım. Bunu yapmadığınız sürece zorlanıyorsunuz ya da görevinizden ayrılmanız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Milli takımda oynadığı dönemde Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'na katılamamanın kendisini çok üzdüğünü söyleyen Altıntop, "Yönetici olarak 2024'te Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmanın farklı bir anlamı var mı şu an onu bilmiyorum ama 2006 Dünya Şampiyonası Almanya'daydı. Öyle bir hayalim vardı ama katılamadığımız için inanılmaz üzülüp yıpranmıştım. Toparlanmam da zaman almıştı. Bizim takımımızın 2024'te orada olması gerektiğine inanıyorum. Bizimle beraber olursa çok güzel olur. 2023'te görevimiz sona eriyor. Ondan sonra ne olur bugün bilmiyorum ama bizim takımımız o turnuvada olmalı. Oradaki insanımız için orada bulunması şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyer planları arasında teknik direktörlük olmadığını aktaran Altıntop, "Teknik direktör olmak istemiyorum. Teknik direktör olmamış ama onları geliştirmeye çalışıyor diyenler olabilir ama ben onları geliştirmiyorum. O noktada zaafımız, eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Doğru profesyonelleri, profesörleri, akademisyenleri getirip o arkadaşlara dokunmaya çalışıyorum. En iyi yöneticilik, en iyi başkanlık budur. En iyisini araştırıp en iyi imkanları kendi futbol camiana sunmaktır. Ben teknik direktörlük yapmadım, başarılı olurum da demiyorum. Ama inanıyorum ki burada işi ehline verebilirim diye inanıyorum. Ben liyakat içinde en iyilerini getirebilirim diyorum." diye konuştu.

"MOURINHO'NUN FUTBOLA ÇOK ŞEY KATABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Hamit Altıntop, Real Madrid'de futbol oynadığı dönemde teknik direktörlük yapan Jose Mourinho'nun son dönemde başarı elde edemediğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Mourinho'nun futbola çok şey katabileceğine inanıyorum. Çok başarılı olduğunuzda ona göre tartılıyorsunuz. Bu, Fatih Terim için de geçerli. Şampiyon olmadığınızda ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamadığınızda başarısız olarak nitelendiriyorlar. Roma'nın genç oyuncuları var. Onlara kalite kattı. Değerleri arttı. Futbol, sonuç odaklı değil. Oyuncu değeri yıl sonunda arttıysa ve bundan para kazanıyorsanız bu çok değerli bir iştir. Artıyla yılı kapatabiliyorsanız ve genç oyuncular mesafe katettiyse iyi bir yıl geçirmişsinizdir."

"BİZ BUNU KESİNLİKLE BAŞARABİLİRİZ"

Hamit Altıntop, "Bir Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı ne zaman kazanabiliriz?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Biz bunu kesinlikle başarabiliriz. Yunanistan 2004'te bunu başarabiliyorsa biz de başarabiliriz. 2000'de Galatasaray bunu başarmış ama gerçekçi olmamız lazım. Şu an hiçbir maçta favori rolümüz yok. Şu an takımımız hazır değil. Gelecek yıllarda ne yaptığını bilen bir takımımız olacaktır."