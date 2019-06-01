02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hamit Altıntop, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrası soruları yanıtladı.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirten Altıntop, "Öncelikle bana kadrosunda yer verdiği için Nihat Özdemir'e teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu yolda bana destek olan vekilimiz Alpay Özalan ve Hakan Ünsal abime de teşekkür ediyorum. Evet farklı bir sahaya geçtik, küçük sahadan büyük sahaya geçtik. Heyecanlıyım. Burayı renklendireceğime, hareketlendireceğime, ileriye taşıyacağıma ve iyi bir yönetici olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Deneyimli futbolcu, Türk futbolunun zor bir süreçten geçtiğini belirterek şunları kaydetti:
"Her şeyin dört dörtlük olmadığını biliyoruz. Her şeyin hemen değişmesinin de imkansız olduğunun bilincindeyiz. Ama dediğim gibi renklendireceğiz, kolaylaştıracağız, basitleştireceğiz. En önemlisi taraftar ve sporcu kazanmamız gerekiyor. Bunları başardığınız sürece zaten o motivasyon, o olumlu rekabet dediğimiz şey daha güzel şeyler ortaya çıkaracaktır.
Yabancı kuralı konusundaki tartışmalarla ilgili soruya Altıntop, "Ben genelde kuralcıyımdır ama sınırlamalara da karşıyım. Burada tek taraflı olaya bakmamak lazım, iyi tartmak gerekir. Bu konuyu içerde konuşacacağız, tartışacağız. Takımlar ve Türk futbolu için en hayırlısı ne ise o olacaktır. Benim inandığım bir şey var o da sınırlamalardan ziyade burada eğitim sisteminin ve kalitenin daha çok sorgulanması gerekir." yanıtını verdi.
Türk futbolunun, futbol camiası içerisinden gelen kişiler tarafından yönetilmediği eleştirilerine yönelik soruya ise Hamit Altıntop, şöyle cevap verdi:
"Burada iyi bir denge sağlamak gerekir. Beraber hareket etmeyi öğrenmemiz lazım. Ve günün sonunda birbirimize ne olursa olsun saygılı olmamız gerekir. Yani burada iyi futbolcu olmak demek iyi yönetici olmak anlamına gelmez. Benim için bir fırsat ve çok büyük bir tecrübe olacak. Ben buna inanıyorum, inanmasam böyle bir adım atmazdım. Başkan da sağ olsun bana inandı. İnşallah gelecek aylar, seneler çok güzel şeyler ortaya çıkaracak."
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