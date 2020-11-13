Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak olabilmek için piste çıkacak.
Hamilton, Intercity İstanbul Park'ta hafta sonu düzenlenecek müsabakada şampiyonluğa ulaşması halinde Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale edecek.
Sürücüler klasmanında 282 puanla zirvede bulunan Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine en yakın rakibi Valtteri Bottas'ın 85 puan önünde şampiyonluk için büyük bir avantajla başlayacak.
ÜST ÜSTE 4, TOPLAMDA 7. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
Lewis Hamilton, Formula 1'de şu ana kadar 6 kez zafere uzandı.
Formula 1'de 2007'deki ilk sezonunu Kimi Raikkonen'in bir puan gerisinde bitirerek şampiyonluğu kaçıran Hamilton, mutlu sona ulaşmak için fazla beklemedi.
Hamilton, 2008'deki ikinci yılında ilk şampiyonluğunu yaşadı. İkinci şampiyonluğu için 6 yıl bekleyen Hamilton, 2014'ten itibaren Formula 1'e damga vurdu.
Büyük Britanyalı pilot, 2008'den sonra 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında da sezonu şampiyon tamamladı.
Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda üst üste 4, toplamda 7. zaferini kazanacak.
2020'DE 9 YARIŞ KAZANDI
Hamilton, 2020 sezonunun 14. etabı Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti.
Tecrübeli sürücü, bu sezon İtalya'da iki, Avusturya, Macaristan, Büyük Britanya, İspanya, Belçika, Almanya ve Portekiz'de birer yarış kazandı.
Avusturya ve Rusya'da Mercedes'ten Fin pilot Bottas, Büyük Britanya'da Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen ve İtalya'da AlphaTauri'den Fransız Pierre Gasly, yarış galibiyeti yaşadı.
HAMİLTON'UN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI
Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan edebilmesi için Türkiye Grand Prix'sinin ardından sürücüler klasmanında takım arkadaşı Bottas ile 78 ve üstü puan farkı yakalaması gerekiyor.
Bottas'ın şampiyonluk şansı, Bahreyn ve Abu Dabi'de düzenlenecek son 3 etaba girilirken Hamilton ile arasındaki farkı 77'ye düşürmesi halinde devam edecek.
İki sürücünün de Türkiye Grand Prix'sini puan alacak şekilde tamamlaması durumunda Hamilton'ın şampiyonluk olasılıkları şöyle:
- Hamilton, yarışı Bottas'ın önünde bitirmesi halinde veya Bottas'ın müsabakayı 7 ve altındaki sıralarda tamamlaması durumunda şampiyon olacak.
- Bottas, en hızlı tur puanı olmadan yarışı kazanırsa (25 puan) Hamilton'ın ikinci olması (18 puan),
- Bottas, en hızlı turla yarışı ikinci bitirirse (19 puan) Hamilton'ın en az 4. olması (12 puan),
- Bottas, en hızlı tur olmadan yarışı ikinci bitirirse (18 puan) Hamilton'ın en az 4. olması (12 puan) veya en hızlı turla 5. olması (11 puan),
- Bottas, en hızlı turla yarışı üçüncü bitirirse (16 puan) Hamilton'ın en az 5. olması (10 puan),
- Bottas, en hızlı tur olmadan yarışı üçüncü bitirirse (15 puan) Hamilton'ın en az 6. olması (8 puan),
- Bottas, en hızlı turla yarışı 4. bitirirse (13 puan) Hamilton'ın en az 7. olması (6 puan),
- Bottas, en hızlı tur olmadan yarışı 4. bitirirse (12 puan) Hamilton'ın en hızlı turla en az 8. olması (5 puan),
- Bottas, en hızlı turla yarışı 5. bitirirse (11 puan) Hamilton'ın en az 8. olması (4 puan),
- Bottas, en hızlı tur olmadan yarışı 5. bitirirse (10 puan) Hamilton'ın en hızlı turla en az 9. olması (3 puan),
- Bottas, en hızlı turla yarışı 6. bitirirse (9 puan) Hamilton'ın en az 9. olması (2 puan),
- Bottas, en hızlı tur olmadan yarışı 6. bitirirse (8 puan) Hamilton'ın en az 10. olması (1 puan) kariyerinin 7. şampiyonluğu için yeterli olacak.
Bu arada Bottas'ın en hızlı turla yarışı kazanması durumunda (26 puan) ise Hamilton şampiyonluğunu ilan edemeyecek.
Öte yandan yarış galibiyeti sayısında Bottas'a karşı üstünlüğü bulunan 35 yaşındaki Hamilton, sezon sonunda olası puan eşitliğinde de şampiyonluğa ulaşacak.
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