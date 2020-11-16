Formula 1'de yarışmaya başladığı 2007 yılından itibaren mücadele ettiği 14 sezonda da podyumun zirvesine çıkmayı Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 yıl en az bir yarış kazanmıştı.