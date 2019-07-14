Hamilton evinde kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sini, Mercedes'in seyircisi önünde yarışan pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1'de sezonun onuncu mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5,9 kilometre uzunluğundaki pistte 52 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 2. cepten başlayan şampiyona lideri Lewis Hamilton, Antonio Giovinazzi'nin (Alfa Romeo-Ferrari) 20. turdaki kazası nedeniyle piste giren güvenlik aracını fırsata çevirdi.

"Pit stop"lar sonrası takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde lider olarak piste dönen Hamilton, kalan bölümde yarışı kontrol altında tuttu ve sezonun 7, kariyerinin 80. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'ın 24.9 saniye gerisindeki takım arkadaşı Bottas 2'nci, 30.1 saniye arkasındaki Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3. oldu.

Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel, 37. turda yaşanan 3'üncülük mücadelesi sırasında Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'e arkadan çarptı. Ön kanadını değiştirmek zorunda kalan ve 10 saniye cezası alan Vettel, yarışı 16. sırada bitirdi. Verstappen de 5. sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 223'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 184 puanla Bottas ve 136 puanla Verstappen takip etti.

Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'si, 28 Temmuz'da yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)

5. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

6. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

10. Nico Hulkenberg (Renault)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 223 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184

3. Max Verstappen (Hollanda): 136

4. Sebastian Vettel (Almanya): 123

5. Charles Leclerc (Monaco): 120

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 407 puan

2. Ferrari: 243

3. Red Bull: 191

4. McLaren: 60

5. Renault: 39