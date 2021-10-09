Hamilton'dan Türkiye sözleri

Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarını ilk sırada tamamlamasına karşın içten yanmalı motorunu değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan Büyük Britanyalı pilot, yarınki yarış öncesinde İstanbul Park Pisti'nde açıklamalarda bulundu.
Sıralama turlarının zorlu geçtiğini belirten 36 yaşındaki Hamilton, "Pist, tutuş açısından kesinlikle harika. Ancak yağmur nedeniyle hala nemli bölgeler vardı ve lastiklerin ısınması zaman aldı. Burada geçiş kolay değil. Yarın hepimiz aynı lastikle yarışa başlayacağız, üst sıralara yükselmenin zor olacağını düşünüyorum. Arkadaki düzlük oldukça uzun, neler yapabileceğimize bakacağız." diye konuştu.
İstanbul Park'a gelen yarışseverlerden övgüyle bahseden Hamilton, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Geçen yıl benim ve takımım için inanılmazdı. Çok iyi bir seyirci var. Umarım onlara yarın heyecanlı bir yarış izletiriz." ifadelerini kullandı.
Takım arkadaşının cezası nedeniyle yarışa ilk sıradan başlayacak Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise, "Hamilton minimum cezayı aldı, ben ilk sıradayım. Yarın kendi yarışıma odaklanacağım ve iyi bir tempo yakalamaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.
VERSTAPPEN: DÜNE GÖRE İYİYDİK
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, araç üzerinde yaptıkları çalışmayla dünkü antrenman seanslarına göre daha iyi bir seviyeye geldiklerini söyledi.
Yarışa ikinci cepten başlayacak Verstappen, "Düzlüklerde biraz zaman kaybettik, bunu düzeltmemiz gerekecek. Pist çok eğlenceli, özellikle de 8. virajda. Ancak lastik aşınması da çok yüksek. Yarın havanın nasıl olacağını ve yarışta ne kadar rekabet edebileceğimizi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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