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        Hamileyken yeniden hamile kalan kadın nadir bir durumla karşı karşıya kaldı

        Cara Winhold isimli bir kadın, hamileyken hamile kalarak; tıpta süperfetasyon adı verilen ve nadir görülen bir durum yaşadı. Sonuç olarak, ikizler sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi ancak vaka, tıp dünyasında merak uyandırdı.

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 17:43
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          Cara Winhold, Mart 2021'de hamile kaldı ama kocası Blake ile bunu bir sır olarak sakladılar. Cara, daha önce üç kez düşük yapmıştı ve bebekle ilgili her şeyin yolunda olduğundan emin olana kadar heyecanlanmak istemiyordu. Çiftin o sırada üç yaşında bir oğulları daha vardı.

          Birkaç ay sonra Cara, ultrasona girdiğinde bebeğin sağlıklı olduğunu gördüler ancak doktor, rahimde başka bir şey daha gördü.

        • 2

          Çift heyecanlıydı ve doktor onlara dönüp, "İkinci bebeğin kalp atışlarını duymak istemez misiniz?" diye sorunca; o "şeyin" bir bebek olduğu ortaya çıktı. Cara, bir hafta arayla ikinci kez hamile kalmıştı. Çiftin onca kaybından sonra ikizler, sürpriz bir şekilde yoldaydı!

        • 3

          Olay üzerine fazlasıyla mutlu olan Cara şunları söyledi: Çok iyimserim ve bunun olacağını hissettim, bu yüzden pes etmedim. Terapiye gitmek bana iyileşmeyi ve uzun zaman alsa da bebekleri kaybetmenin benim hatam olmadığını anlamayı öğretti.

          Erkek kardeşler, bir hafta arayla rahimde gelişmeye başlamış olsa da teknik olarak ikizler. Bu ilginç duruma tıpta süperfetasyon deniyor ve oldukça nadir karşılaşılan bir durum.

        • 4

          Cayden ve Colson kardeşler, Ekim 2021'de sekiz aylıkken sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ancak baba, bebeklerin altı dakika farkla doğmasına rağmen gelişimlerinin arasında gözle görülür bir fark olduğunu söyledi; sanki farklı yaşlardaki bebekler gibiydi.

          Çift, şu anda mutlu bir şekilde üç oğlunu büyütüyor ve Tiktok hesaplarından geçirdikleri günler hakkında videolar çekiyor.

          Haberin detayları BrightSide ve People'dan, fotoğraflar ise Instagram ve Facebook'tan alınmıştır.

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