Doğuma bir hafta kala yaptığı şey şoke etti!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve hamileliğinin son haftasında olan McKenna Myler, iddia üzerine 1.5 kilometre koştu. Kadının eşi Mike Myler, McKenna’nın 8 dakikadan az sürede 1.5 kilometrelik mesafeyi koşamayacağını ifade etti. Çift, 100 dolara iddiaya girdi. McKenna, 1.5 kilometreyi 5.5 dakika içerisinde koştu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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