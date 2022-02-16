Hamileliğin son 3 ayındaki 'hatırlatma dozu' bebekleri de koruyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Covid-19'un Omicron varyantının hamileler üzerindeki etkilerine ilişkin bilgileri paylaştı.
Omicron belirtilerinin hamilelerde diğer kişilere benzer şekilde seyrettiğini aktaran Üstün, "Öksürük, ateş, kas ağrısı ön planda ancak hamilelerde ishal ve bulantı-kusma ile giden bir grup da var. Halsizlik de ön plana çıkan belirtilerden" ifadesini kullandı.
Üstün, Covid-19 geçiren hamilelerin hastaneye, yoğun bakıma yatış ve ölüm açısından toplumdaki diğer bireylere göre daha fazla risk altında olduğuna dikkati çekti.
"GEBELERİN ÖNLEMLERİ BİR MİKTAR DAHA ARTIRMASI GEREKİYOR"
Prof. Dr. Üstün, "Gebeleri, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımız gibi hassas grup içerisinde değerlendiriyoruz. Bu nedenle gebelerin önlemlere uymada çok daha dikkatli olması gerekiyor. Omicron varyantı çok hızlı bulaşıyor, buna bağlı olarak da gebelerin önlemleri bir miktar daha artırması gerekiyor" diye konuştu.
Daha önce Covid-19'dan korunmada kişiler arası 2 metre mesafenin önerildiğini anımsatan Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Omicron çok hızlı bulaştığı için Dünya Sağlık Örgütü mesafeyi '3 metre' olarak güncelledi. Gebelerimize özellikle tavsiyemiz kalabalık, kapalı ortamlarda bulunmamaya gayret etmeleri. Bulunurlarsa mutlaka havalandırmasının olması. Maskeden taviz vermemeleri ve mesafelerini de mutlaka 3 metreye çıkarmaları."
"GEBELERİN KORUNMASINDA AŞI VE HATIRLATMA DOZU ÇOK KIYMETLİ"
Başhekim Üstün, "Gebenin, çocuğunun ve ailesinin korunmasında en önemli faktör, aşılanma ve hatırlatma dozları. Bunun kesinlikle göz ardı etmemek lazım" dedi.
Avrupa'da yayımlanan yeni bir çalışmada yoğun bakım ünitesinde yatan hamilelerin yüzde 98'inin aşısız olduğunun saptandığını anlatan Üstün, "Şunu çok rahat söyleyebiliriz; aşılanma sayesinde gebelerimiz daha az hastaneye, yoğun bakım ünitesine yatacaklar. Ölümün de aşılara bağlı olarak sıfır düzeyinde olduğu çalışmalarda gösterildi. Bir gebenin korunmasında aşı ve hatırlatma dozu çok kıymetli" açıklamasında bulundu.
"'HATIRLATMA DOZUNU HEMEN OLMAYAYIM' DÜŞÜNCELERİ ÇOK HATALI"
Hatırlatma dozu olma süresini geciktiren kişilere yönelik de Üstün, şu uyarılarda bulundu: "Hatırlatma dozunu hemen olmayayım, biraz süreyi uzatayım' gibi düşünceler çok hatalı. Gerçek koruyuculuğun sağlanabilmesi için hatırlatma dozu şart. Aşının vücutta oluşturduğu antikor, kişinin kendi geçirdiği hastalıkta oluşturduğu antikordan çok daha fazla. Hatırlatma dozu sayesinde toplum, gebelerimiz hastalığı çok daha hafif atlatacak. Bu anlamda üç aylık sürenin üzerine çıkmadan hatırlatma dozlarının yaptırılmasında fayda var."
Prof. Dr. Üstün, hastane bünyesinde Covid-19 temaslısı ve pozitif hastalar için ayrılmış özel bir birimin de bulunduğunu belirterek, "Hasta sayımızda artış oldu. Türkiye genelinde vaka sayılarında artış olduğu gibi hastanemizde de bunu yaşıyoruz. Temennimiz bu varyantın en kısa süre içerisinde pik yaparak azalma eğilimine geçmesi" değerlendirmesinde bulundu.
SON 3 AYDA YAPILAN HATIRLATMA DOZU BEBEĞİ DE KORUYOR
Covid-19'da anneden bebeğe bulaşın çok az olduğunu vurgulayan Üstün, şu bilgileri paylaştı: "Eğer anne özellikle gebeliğinin son 3 ayında hatırlatma dozunu yaptırdıysa, aşıları tamsa antikorlar anneden bebeğe geçerek bebeği de korumaya devam ediyor. Dolayısıyla anne sütünün, emzirmenin yanı sıra annenin gebelikte son üç ayda yaptırdığı hatırlatma dozunun bebeği koruyucu etkisi çok fazla. Anneler Covid-19 pozitifse ellerini yıkayıp, maskelerini takarak bebeklerini emzirmeye devam etmeli. Anneden bebeğe geçecek antikorlar, bebeği hayata başlangıcında Covid-19'a karşı da koruyacak."
Prof. Dr. Üstün, "Bebek, anne ve aile için Covid-19 aşısı ve hatırlatma dozunu lütfen ihmal etmeyin" çağrısını dile getirdi.
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