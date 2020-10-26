Hamileliğinizin 33. haftasına girdiniz, zaman zaman sancılarınız olacaktır ancak bu sancılar büyük ihtimalle doğum sancısı değiller. Bu sancılar Braxton Hicks olarak adlandırılır ve vücudunuzun gerçek doğuma hazırlanma yollarından birisidir. Peki, Hamileliğin 33. haftasında neler olur? Hamileliğin 33. haftasında bebeğin gelişiminde neler olur? Hamileliğin 33. haftasında Annenin bedeninde ne gibi değişimler olur? Konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

HAMİLELİĞİN 33. HAFTASINDA BEBEĞİN GELİŞİMİNDE NELER OLUR?

Şuan bebeğiniz yaklaşık olarak 1,80 kg ağırlığında ve 44 cm boyunda.

Bebeğiniz duyabiliyor, hissedebilir ve hatta görebiliyor.

Gözleri ışığı algılayabilir ve buna göre gözbebekleri büyüyüp küçülüyor.

Bebeğinizin bağışıklık sistemi bu süreç itibari ile daha çok güçleniyor.

Bebeğinizin teni biraz daha kalınlaştı ve buruşuk uzaylı görünüşünü hızlıca kaybederek daha estetik görünüme sahip olmaya başladı. İskelet yapısı ve kemikleri her geçen gün sertleşiyor.

Kafatası katılaşıyor ancak kafatasındaki kemikler henüz birbirine kaynamadı. Bu durum kemiklerin hareket etmesini ve hafifçe üst üste gelmelerini sağlıyor ki bu bebeğinizin doğum kanalına daha kolay girmesini ve doğum anının kolaylaşmasını sağlayacaktır. Bu kemikler erken çocukluk dönemine kadar tam anlamıyla kaynamazlar, bu yüzden bebeklik ve çocuklukta beyin büyüdükçe dokulara uyum sağlayabileceklerdir çünkü dokular genişledikçe kemikler de büyürler.

Plasenta sıvısı 33. haftada minimum seviyeye düşmüş durumda, çünkü her geçen gün bebeğiniz büyüyor ve plasenta içinde daha fazla yer kaplıyor. Bu sebeple bebeğinizin bazı hareketleri sizin artık canınızı yakıyor olabilir.

Bebeğiniz şu an neredeyse doğmuş bir bebek gibi davranıyor: Uyurken gözlerini kapatıyor ve uyanıkken açıyor. Rahim duvarı artık iyice inceldiği için rahminize daha çok ışık giriyor ve bu da bebeğinizin gece ve gündüz arasındaki farkı daha iyi algılamasına sebep oluyor.

Bebeğiniz şu an büyük ihtimalle baş aşağı pozisyona geçti, 6 hafta içerisinde pelvis bölgesine inecek ve baskı yapmaya başlayacak. Bu pozisyon sadece bebeğinizi doğuma hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelişen beynine daha fazla kan gitmesini sağlıyor.

HAMİLELİĞİN 33 HAFTASINDA ANNENİN BEDENİNDE NE GİBİ DEĞİŞİMLER OLUR?

Bebeğiniz artık çok daha fazla yer kapladığından bazı şeyler değişmeye başlayabilir: Önceleri zarif bir şekilde yürüyordunuz ancak, şu an kendinizi paytak paytak yürürken bulabilirsiniz. Oturmak ya da yatmak için kolay bir pozisyon bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Özellikle sandalyelere ve diğer engellere çarpmak da işin cabası maalesef ki.

Parmaklarınızda, bileklerinizde, ellerinizde ağrı ve uyuşukluk hissedebilirsiniz. Vücudunuzdaki tüm diğer dokular gibi bileklerinizin de su toplama durumu oluşabilir ve bu durum Karpal Tüneli’ndeki baskıyı arttırabileceğinden dolayı bu kanaldaki sinirler sıkıştığında hissizlik; karıncalanma, sızlama, yanma veya keskin bir ağrı yaratabilir.

Bileğinizi sabit tutmak için bileklik takmayı veya uyurken kolunuzu bir yastık yardımıyla havaya kaldırmayı deneyin. Eğer işiniz tekrarlı el hareketleri gerektiriyorsa (Mesela sürekli klavye kullanmak) sık sık ellerinizi esnemeyi unutmayın.

Hormonlarınızın değişiklik göstermesinden kaynaklı oluşan gece yarısı tuvalete koşmalar, bacak krampları, mide ekşimesi ve basketbol topu büyüklüğünde karnınız tabii ki uyku düzeninizi etkileyecek hatta zorlaştıracaktır. 3. Dönem insomniyası adı verilen uyku bozukluğu kadınların yaklaşık olarak dörtte üçünde görülür. Bu durum, her geçen gün yaklaşan doğumunuz ve bebek gelmeden önce yapmanız gerekenler konusundaki endişelerinizden de kaynaklanıyor olabilir.

Özellikle hamileliğinizin 33.haftasından itibaren vücudunuzun dinlenmeye daha çok ihtiyacı olacaktır. Bu sebeple endişelenmek ya da dakikaları saymak size yardımcı olmayacaktır aksine bu süreçte yaşadığınız hamilelik insomniyası yaklaşan uykusuz geceler için harika bir alıştırma olacaktır.

Siz de bebeğiniz de hızlı bir şekilde büyüyorsunuz. Artık daha fazla enerjiye ihtiyacınız var ve bundan kaynaklı olarak tüketeceğiniz besinlerin miktarı değil kalitesi önemli olmalıdır sizin için. Bu dönemde D Vitamini, Demir, LCP, DHA tüketmeniz gereken en önemli besinler olmalıdır.

Fiziksel ve hormonal değişiklikler yüzünden muhtemelen mide yanması ve hazımsızlık çekiyorsunuz ancak aslında mideniz küçüldü çünkü bebeğiniz büyüdükçe daha fazla yer kaplıyor. Sık ve küçük öğünler günü daha rahat atlatmanızı sağlayacaktır ayrıca yemeklerinizi yavaş ve çok çiğneyerek yemeye de özen gösterin.

Birçok kadın hamileliğin bu döneminde seksi hissediyor ve partnerleri de bu konuda onlarla aynı fikirde. Ancak bu durumda biraz daha temkinli davranabilirsiniz, fakat birçok kadın için su kesesi çatlayana kadar ya da sancılar başlayana kadar seks yapmak tamamen zararsız olabilir.

trimester yani doğumun son 3 aylık dönemindeki her 4 kadından 3’ünde uykusuzluk problemi baş gösterir. Uyumadan önce ılık duş almayı ya da bir bardak ılık süt içmeyi deneyebilir ayrıca uykuya yakın saatlerde egzersiz yapmaktan, yemek yemekten kaçınarak ve partnerinizden size masaj yapmasını isteyerek ki bunu hak ettiniz durumu daha da hafifletebilirsiniz. Eğer hala uykunuz gelmiyor ise biraz kitap okumayı ya da müzik dinlemeyi deneyin.